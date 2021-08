Seiner Favoritenrolle gerecht wurde Stefan Steiner am Wochenende beim 64. Bundesleistungspflügen der Landjugend in Egelsee bei Pyhra im Bezirk St. Pölten-Land. 24 Teilnehmer waren in den Kategorien Beetpflug und Drehpflug an den Start gegangen. Der Teilnehmer der Landjugend Kremsmünster gewann in der Klasse Beetpflug mit 106,61 Punkten vor dem Niederösterreicher Mario Schildendorfer mit 104,54 Punkten und seinem oberösterreichischen Landsmann Gerald Seiberl aus Reichenau mit 97,53 Punkte. Im