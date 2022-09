Stefan Kaineder: "Wandel von Steyr zur energieautarken Region ist möglich"

Von einem großen Potenzial für erneuerbare Energien im Raum Steyr sprach Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) gestern bei einem Besuch in der Redaktion der OÖNachrichten in Steyr. "Es sind alle Voraussetzungen gegeben, dass die Region energieautark wird", sagte der in Dietach beheimatete Politiker.