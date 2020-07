Steckerlfisch-Drive-in als Premiere der Feuerwehr

Was McDonalds, Burger King und Co können, können wir schon lang. Das dürften sich die Kameraden der Feuerwehr Sand gedacht haben, nachdem feststand, dass sie ihren traditionellen Grillabend aufgrund der Coronakrise nicht wie gewohnt veranstalten werden. "Damit unsere Besucher trotzdem nicht auf die köstlichen Steckerlfische verzichten müssen, wird es am Mittwoch, 15. Juli, einen ,Steckerlfisch-Drive-in‘ geben, bei dem die Fische beim Feuerwehrhaus nach Vorbestellung abgeholt werden können", sagt Kommandant Dietmar Klammer.

Der Link für die Vorbestellung ist auf der Website unter www.ff-sand.at zu finden und gilt noch bis heute 12 Uhr. Im Onlineformular können Termine zwischen 17.00 und 20.00 Uhr ausgewählt werden, an denen die Fische auch verlässlich abgeholt werden müssen. Um die Ausgabe so rasch wie möglich abwickeln zu können, wird um Sammelbestellungen gebeten. Die Fische werden direkt zum Fahrzeug gebracht, wo auch die Bezahlung erfolgt. Ein Aussteigen ist nicht notwendig. Natürlich sei es auch möglich, die Fische zu Fuß abzuholen, sagt Klammer.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Garsten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.