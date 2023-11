Steaks und Sushi hinter schönster Fassade der Welt

Aus Rumänien zugewandert, sprach Christian Dijmarescu vor 32 Jahren erst ein paar Brocken Deutsch und kellnerte bei seinem ersten Job in Österreich im Lokal "Paraplü" im St. Valentiner Herzograd. Zu diesem Zeitpunkt führte Fritz Kerschbaumer schon in vierter Generation das alteingesessene Hotel vis-à-vis dem Bahnhof in der Westbahnstraße.