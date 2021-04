"Statt-Theater" hat morgen Premiere

Anstatt auf der großen Freiluftbühne im Schlosshof treten heuer die beiden Urgesteine Hilde und Werner Fally in der Kulisse der Bergbauernstube aus dem Jahr 1614 im Heimatmuseum von Karl Piaty auf. Stadtdichter Alfred Eichleter hatte die Idee zu einem Stück mit zwei Akteuren, die in einem Einakter auch das aktuelle Geschehen in der Stadt streifen. Das Manuskript schrieb Hilde Fally und Hausherr Karl Piaty filmte die Aufführung als Studioaufnahme mit der Videokamera und dem Handy mit, um auch Bildschnitte machen zu können. Das Stück, das den ironischen Titel "Statt-Theater" trägt, hat morgen, Freitag, mit der Freischaltung um 18 Uhr auf YouTube Premiere. Davor wirbt Eichleter statt um Applaus um viele Daumen-Hoch-Klicks: "Neu daher das Statt-Theater, Lachen bis zum Muskelkater! Und wir sagen hier spontan: Bitte, schau’n Sie sich das an!"

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at