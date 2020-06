Ein alter Brauch wollte es so: Immer wenn sich die Klostergründung zu einem runden Jubiläum jährte, ließ die Ordensgemeinschaft der Benediktiner in Kremsmünster eine Kirche bauen. Die Kirche Heiligenkreuz (1777) und die Kirche in Bad Hall (1877) verdanken dieser Weise ihre Existenz. Zum 1200-jährigen Jubelfest wollte die Kongregation aber eine "Kirche aus lebenden Steinen" bauen und entschied sich für den Gang in die Mission.