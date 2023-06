Statt der Sänfte mit der Pferdekutsche ins Spital

Die Gründung eines Rettungsdienstes in Steyr hing einzig noch an einem Telefonhörer. Erst als die Finanzierung einer "elektrischen Klingelanlage" abgeschlossen war, wie der Korpsarzt Viktor Klotz bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr am 5. Jänner 1908 in Erinnerung rief, konnte man an die Gründung einer Rettungsbrigade herangehen.