Start in die Bewerbssaison

Susanne und Michael Garstenauer konnten beim Halbmarathon bemerkenswerte Altersklassenplätze erlaufen. Susanne erreichte Platz 48, für Michael schaute sogar Rang 26 am Ende heraus. Die Vierteldistanz nahmen die beiden Sektionsleiter Victoria Desch und Paul Steindler in Angriff.

Der beliebte Kinder-Schüler-Lauftreff begann am 19. April. Auch wenn das Wetter nicht optimal war, so sind doch 28 Kinder und Jugendliche gekommen, um im Turnsaal der Volksschule Gaflenz gemeinsam Spaß an Bewegung zu haben. "Bei Schönwetter starten wir jetzt jeden Mittwoch um 18 Uhr beim Bachspielplatz", sagt Betreuerin Bettina Michelak.

