Starposaunist Fontana gibt mit Österreichs bester Brass Band ein Gastspiel in Steyr

Es ist ein besonderes Klangerlebnis, wenn trainierte Lungen mehrere Handvoll Blechblasinstrumente in Wallung versetzen. Brass Bands, frei übersetzt Blechkapellen, erleben nicht erst seit dem Woodstock der Blasmusik einen wahren Boom.

Das aktuell beste Ensemble Österreichs, die Brass Band Oberösterreich, gibt gemeinsam mit dem italienisch-argentinischen Starposaunisten Lito Fontana, in seinem Metier einer der Gefragtesten der Welt, am Freitag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr ein Sensationsgastspiel in Steyr. Auf Einladung der Stadtkapelle Steyr treten sie gemeinsam im Stadttheater auf.

"Dieser Abend wird für das Publikum ein garantiert besonderer Genuss", sagt Johanna Heltschl: "Es ist musikalische Raffinesse gepaart mit Präzision auf höchster Stufe." Ein Konzert in dieser Qualität sei in Steyr wohl nur selten zu hören. Die 33-Jährige aus Aistersheim im Bezirk Grieskirchen ist seit Herbst 2019 als Kapellmeisterin in Steyr aktiv und hat die Stadtkapelle auf ein neues Niveau gehoben. Es wäre vermessen, sich mit diesen Topmusikern zu vergleichen, sagt Heltschl, aber "die Zielstrebigkeit der Stadtkapelle und das professionelle Engagement passen dennoch gut zur Brass Band Oberösterreich".

Dieses großteils aus Lehrern und ehemaligen Schülern des Landesmusikschulwerks zusammengesetzte Ensemble besteht seit mittlerweile 22 Jahren und spielt auf europäischem Topniveau. Zahlreiche Siege beim Österreichischen Brass-Band-Wettbewerb und Teilnahmen an den Europameisterschaften zeugen davon. Aktuell leitet Günther Reisinger die Brass Band OÖ. Mit ihm nahm die Band heuer an der European Brass Band Championship (EBBC) in Litauen teil, im kommenden Jahr steht die EM in Norwegen auf dem Programm. Davor gilt es, am 19. Oktober im Brucknerhaus den Meistertitel zu verteidigen.

Lito Fontana, aktuell Präsident des italienischen Brass-Band-Verbands, ist weltweit als Solist und Dozent gefragt. Der in Innsbruck lebende Posaunist gewann mit der Brass Band OÖ bereits Bronze bei den EBBC und wurde zweimal für die Brass Band des Jahres nominiert. "Er hat lange Zeit in Steyrs Partnerstadt San Benedetto gelebt und so Bürgermeister Markus Vogl kennengelernt", sagt Herbert Schmidinger, Trompeter und Vorstandsmitglied der Stadtkapelle. Dabei sei die Idee entstanden, auch einmal in Steyr zu spielen: "Für uns ist es eine Ehre, aber auch eine Herausforderung, uns mit ihm beim Konzert zu messen."

Die Stadtkapelle Steyr wird beim Konzert am 25. Oktober den Auftakt machen, nach der Pause folgt die Brass Band OÖ mit Lito Fontana, dazwischen wird ein Stück gemeinsam gespielt.

Karten für das Konzert gibt es bei Ö-Ticket und auf der Website www.stadtkapelle-steyr.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner