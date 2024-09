Mobiler Hochwasserschutz und Straßensperren in Steyr

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr setzen den mobilen Hochwasserschutz an der Steyr ein.

Neben dem Ennskai mussten am Sonntag in den frühen Morgenstunden auch die Abfahrt zum Ortskai und die Drahtzieherstraße in Unterhimmel gesperrt werden.

Die ersten sieben mobilen Hochwasserschutzwände wurden am Samstag in den betroffenen Stadtgebieten im Wehrgraben eingesetzt. Die Enns erreichte in den frühen Sonntagmorgenstunden einen Pegelstand von 631 Zentimetern. Gestern wurde die Marke 550 Zentimeter mittels Sirenen verkündet. Überflutungen im Bereich des Ennskais sind ab diesem Wasserstand zu erwarten, heißt es aus dem Magistrat der Stadt Steyr.

Überflutungsgebiete meiden

Die Stadt rät weiterhin, Uferbereiche zu meiden und Autos aus weiteren potenziellen Überflutungsgebieten der Flüsse Enns und Steyr zu entfernen. Kostenlose Parkmöglichkeiten stehen am Gelände des Amtsgebäudes Reithoffer zur Verfügung.

Der beste Tipp bei Starkregen und Hochwasser-Vorwarnung: Bleiben Sie zuhause. Unnötige Wege und Outdoor-Aktivitäten sollen weitgehend vermieden werden, so die Stadt Steyr.

