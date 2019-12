Starker Beginn: Scorps besiegten die Schwäne

Die Iron Scorps sind zurück auf der Siegerstraße. Nach zwei Niederlagen in Folge setzten sich die Steyrer Basketballer gegen das B-Team der Gmundner Schwäne mit 70:57 durch.

Den Grundstein für den Erfolg legten die Gastgeber bereits im ersten Viertel. Hier schafften sie mit aggressivem Spiel ein 23:9. In den ersten acht Spielminuten hatten sie gar nur drei Punkte der Gmundner zugelassen.

Wie wichtig der Vorsprung war, zeigte sich in der Folge der Begegnung. Zur Halbzeit war der Vorsprung mit 41:26 immer noch komfortabel. Dann aber starteten die Gäste eine Aufholjagd. Im letzten Spielabschnitt kamen sie gar bis auf sieben Punkte an die Steyrer heran. Zuletzt konnten aber die Gastgeber noch einmal ein Lebenszeichen setzen.

Die erfolgreichsten Werfer für auf Seiten der Iron Scorps waren Surums mit 36 Punkten, Didovic mit 17 und Mlynsky mit zwölf.

Ehe sich die Spieler des BBC Steyr in die Weihnachtspause begeben dürfen, treten sich noch zum Auswärtsmatch in Vorchdorf an. Mit einem Sieg können sie den angestrebten Platz im oberen Play-off der oö. Landesliga erreichen. Aktuell belegen die Iron Scorps den dritten Tabellenplatz.