Starke Marke für Steyr mit Strahlkraft und ohne Kirchturmdenken im Kopf

Bildung und Fachkräfte, Energieversorgung und Rohstoffe sowie die Marke Steyr – so lauteten kürzlich die Themen beim Industriegespräch. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung von der Zukunftsregion Steyr in den historisch Räumlichkeiten von Kühberger & Haas, wo vor 100 Jahren die ersten Wälzlager produziert wurden. OÖN-Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher moderierte und konnte eine intensive Diskussion am Podium und mit dem Publikum anfachen.

Christopher Schuster, Leiter der Aus- und Weiterbildung, HR-Marketing und Recruiting im BMW-Group-Werk Steyr, bestätigte, "dass in der Region viel Knowhow vorhanden ist, jedoch in Hinblick auf den technologischen Wandel einige Herausforderungen bestehen". Um Beschäftigte und künftige Arbeitnehmer fit für die Elektromobilität zu machen, gibt es eine enge Zusammenarbeit mit den Ausbildungsstätten in der Region. Darüber hinaus hat das BMW-Group-Werk Steyr unter anderem vor einem Jahr selbst ein Aus- und Weiterbildungszentrum gebaut. Herbert Jodlbauer, Studiengangsleiter für Produktionswissenschaft am FH OÖ Campus Steyr, forderte ein Umdenken und Denken in größeren Dimensionen: "Ziel der FH OÖ ist es, interessant für internationale Studierende zu sein. Ziel der Region sollte es sein, dass internationale Fachkräfte kommen wollen."

Steyrs Bürgermeister Markus Vogl, ergänzte in der Debatte: "Die Stadt Steyr beschäftigt sich mit dem Thema Energiespeicherung im Zuge der Blackoutvorsorge." Mittels Wasserstoffproduktion aus Überschussstrom könne im Notfall mit einer Brennstoffzelle zum Beispiel die Wasserversorgung abgesichert werden.

Dieter Angerer (Steyr Motors), Christian Huber (CNH Industrial Österreich), und Markenexperte Christian Kreil gaben Denkanstöße zur Marke Steyr: "Die Steyr-Traktoren und -LKW kennt jeder, die Stadt Steyr jedoch nicht", sagte Kreil. Die Industrie-Marke Steyr habe eine eigene Strahlkraft und stehe für Innovation, Technologie, Kompetenz und Beständigkeit.

Einigkeit herrschte darüber, dass Steyr eine Stadt-Marke braucht, die mit Werten aufgeladen, aber nicht überladen wird. Stadtchef Vogl wünscht sich eine Marke, "die mit Leidenschaft transportiert wird". Vielleicht fließen die Anregungen in den Schlussworten von Moderator Mascher in die Markenbildung ein, der Steyr mit Bewegung verbindet, denn Bewegung findet sich in den Innovationen, im Fluss, beim Wandern in der Natur.