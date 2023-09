Starautor liest in Steyr

Ilija Trojanow macht auf seiner Lesetour auch in Steyr Station. Auf Einladung des Kulturzentrums AKKU und des Hotels Minichmayr präsentiert der Autor seinen neuen Roman "Tausend und ein Morgen". Die von Brita Steinwendtner moderierte Veranstaltung findet morgen, Donnerstag, 14. September, ab 19 Uhr im Hotel Minichmayr statt. Karten können unter Tel. 0664/73115620 bestellt bzw. reserviert werden.

Trojanow gilt als einer der großen Schriftsteller des deutschen Sprachraums. In "Tausend und ein Morgen" erzählt er von einer Zeitreise voller Überraschungen. Cya, seine Heldin, betritt fest entschlossen neue Welten. In der Karibik begegnet sie Piraten, und sie landet mitten in der Russischen Revolution. Inspiriert von der friedlichen und selbstbestimmten Gesellschaft der Zukunft, aus der sie kommt, reist sie von Zeit zu Ort und versucht, die Vergangenheit von ihren Fesseln zu befreien.

Moderatorin Brita Steinwendtner ist selbst als Schriftstellerin aktiv und in Steyr nicht unbekannt. Die langjährige Leiterin der Rauriser Literaturtage hat einst das BRG Michaelerplatz besucht.

