Stammzellentypisierung in Steyr: "Wir wollten wachrütteln"

"Viele Menschen wissen leider gar nicht, was Leukämie wirklich ist, obwohl diese Krankheit weitverbreitet ist", sagt Raphael Loibl, Schulsprecher-Stellvertreter an der HAK Steyr. Der 18-jährige Garstner war vor Wochen von seiner Klassenkollegin Theresa Buchberger angesprochen worden, ob nicht auch an der HAK eine Stammzellentypisierungsaktion organisiert werden könnte: "Sie hat eine derartige Aktion bereits mit der Landjugend Schiedlberg durchgeführt", sagt Loibl, der daraufhin gemeinsam mit den Schulsprechern von BG und HLW, Afa Mayrbäurl und Lisa Redtenbacher, sowie der SOB-Leiterin Barbara Baumgartner eine Aktion für die vier Schulen auf die Beine stellte: "Wir haben uns an der HTL Steyr, wo vor kurzem ebenfalls eine Stammzellentypisierung für Leukämiekranke durchgeführt wurde, informiert und auch große Unterstützung vom Verein ,Geben für Leben‘ erhalten."

Binnen eines Monats wurde dann die Aktion vorbereitet, an der sich am Freitag schließlich 264 Schüler ab dem Alter von 17 Jahren beteiligten. 30 Freiwillige aus HAK, BG und HLW ermöglichten eine reibungslose Durchführung dieser möglicherweise lebensrettenden Aktion. "Das Feedback war enorm gut", sagt Loibl, "wir wollten mit dieser Aktion auch wachrütteln, dass es nicht allen so gut geht wie uns." Und dieser Appell sei durchaus gut angekommen.

Eine völlig schmerzlose Stammzellentypisierung lässt sich übrigens ganz problemlos im eigenen Wohnzimmer durchführen. Entsprechende Typisierungssets können jederzeit beim Verein "Geben für Leben" auf der Homepage www.gebenfuerleben.at bestellt werden. Voraussetzungen sind ein Alter zwischen 17 und 45 Jahren, körperliche Gesundheit und ein Körpergewicht von mindestens 50 Kilogramm.