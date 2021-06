Stahlmöbel und zwei Container vor dem Museum sind ein kultureller Hotspot

Zwei alte Schiffscontainer und rund 200 aus Baustahlgitter geschweißte Sitzmöbel sind seit kurzem neuer Blickfang auf dem Vorplatz von Museum Arbeitswelt und Steyrer FH-Campus. Damit soll einerseits eine neue "Open Stage" für Steyr geschaffen werden, andererseits sollen die Gäste des Cafés "Glück auf" zum historischen Umfeld passende Sitzgelegenheiten vorfinden. "Sie werden Lesungen, Konzerten, Diskussionen und Festen eine neue Heimat am Museumsvorplatz bieten und für ein modernes, kreatives und professionelles Ambiente sorgen", sagt Stephan Rosinger, künstlerischer Leiter des Museums.

Beides, Container wie Möbel, wurden von mehr als 20 Mitarbeitern und Freunden des Museumsvereins in Eigenregie in mehr als 1000 Stunden Arbeit gefertigt, Unterstützung gab es von der Firma Strauss und Mayr Bau. Verantwortlich für Design und Bau waren die Grafikdesignerin Katharina Höfler und ihr Vater Friedrich, pensionierter Kunstschmied aus Seitenstetten. "Wir haben die Möbel in Anlehnung an den ehemaligen Hammer vor dem Museum entworfen", sagt Höfler, "wir wollten etwas Luftiges designen und damit das Haus nicht verstellen und den Platz öffnen."

Steyrs wohl auffälligste Gartenmöbel prägen den Museumsvorplatz. Bild: Spitzbart

Arbeit wurde sichtbar

Der Stahlgerippe-Hammer hatte im Jahr 1987 auf die Landesausstellung "Arbeit Mensch Maschine" hingewiesen und lange Zeit den Vorplatz geprägt. Nun geben die frechen und vielfach bestaunten Möbel ebenso wie die offenen Container den Blick und Durchblick auf das historische Gebäude frei, in dem aktuell ein Teil der neuen Landesausstellung "Arbeit Wohlstand Macht" zu sehen ist.

Bei den 200 Sesseln, Tischen, Boxen und Stehbars handelt es sich zudem um ein Upcycling-Projekt: "Wir haben dafür die alten Möbel und Texttafeln der Ausstellung ,Arbeit ist unsichtbar‘ wiederverwertet", sagt Höfler. Pfiffig ist ebenso die Idee, Sitz- und Rückpolster magnetisch zu befestigen: So sind sie bei nahendem Schlechtwetter rasch entfernbar. Das sehenswerte Ergebnis ist mit Sicherheit die aktuell auffälligste Gastgartenmöblierung Steyrs.

Auch wenn nun alles fertig ist und bei der Lesung mit Daniel Wisser bereits seine Feuertaufe bestanden hat – Stillstand solle es auch weiterhin keinen geben, sagt Rosinger: "Alles hier soll sich weiterhin ändern dürfen. Es ist eine Sommerbühne für Steyr, auf der sich in den kommenden Wochen noch sehr viel abspielen wird."

Unter anderem gastieren Barbara Blaha & Jakob Kapeller (15. Juni), Timo Brunnbauer & Reinhart Sellner (18. Juni), Thomas Arzt & Paul Schuberth (25. Juni), Birgit Birnbacher (2. Juli), das 3. Steyrer Klimafest (3. Juli), Stephan Roiss & Gigi (16. Juli) sowie die Spoken-Word-Artistin Jessy James LaFleur (23. Juli). Der Eintritt ist freiwillig.