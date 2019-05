Stahlbaupreis ging an Steyr

Nach dem oberösterreichischen Architekturpreis Daidalos hat der neue Ennssteg nun den nächsten Preis abgeräumt: Dem von der Perger GLS Bau und Montage errichteten, von Marte.Marte Architekten und Zivilingenieur Josef Gahler geplanten Bauwerk wurde in Wien der Österreichische Stahlbaupreis 2019 in der Kategorie Infrastruktur zuerkannt. Insgesamt 19 Projekte waren für diesen alle zwei Jahre vergebenen Preis eingereicht worden.

Außergewöhnliche Schlankheit

Das Projekt Ennssteg in Steyr sei "ein Beispiel für ein äußerst gelungenes Konzept, ein neues Bauwerk in ein historisches Stadtbild zu integrieren", lautet das Urteil der Jury, "das Projekt besticht durch eine außergewöhnliche Schlankheit der Konstruktion und seine farbliche und materialtechnische Anpassung an die Umgebung durch den Einsatz von wetterfestem Stahl."

"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, weil damit all unsere Bemühungen belohnt werden", sagt Gahler, "wenn man weiß, wie lange wir herumgetüftelt haben, bis wir auf diese schlanke Konstruktion gekommen sind."

Pfeiler "verschoben"

Vom Bundesdenkmalamt habe es die Vorgabe gegeben, eine zurückhaltende Konstruktion zu wählen, die an diesem sensiblen Ort fast nicht in Erscheinung tritt. Das 106 Meter lange Tragwerk des Stegs sei während der Planungsphase auf der Garagenseite verankert worden, danach habe man, so Gahler, "den Flusspfeiler so lange verschoben, bis der Steg im Gleichgewicht war. Das schlanke, 114 Zentimeter hohe Tragwerk spannt scheinbar mühelos von Ufer zu Ufer. Es berührt mit einer Höhe von 52 Zentimetern zart die historische Gebäudefassade."

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at