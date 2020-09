Stadtwerke wollen Wasser um 17 Uhr wieder freigeben

Bei der Bekämpfung der Fäkalkeime, die das Trinkwasser im halben Leitungsnetz verunreinigten, biegen die Stadtbetriebe in die Zielgerade ein. Wenn alles gut geht, dann soll heute um 17 Uhr der Trinkwasseralarm in Steyr beendet und das Gebot, das kühle Nass aus den Leitungshähnen der Stadt mindestens drei Minuten lang abzukochen, zurückgenommen werden.

Der bisherige Verlauf der Chlorierung des Leitungsnetzes durch die Linz AG stimmt den Geschäftsführer der Steyrer Stadtwerke, Peter Hochgatterer, zuversichtlich: "Wenn alles nach Plan läuft, dann werden wir die Freigabe des gesamten Leitungsnetzes bekannt geben."

Eine Überprüfung am Donnerstag habe ergeben, dass das gesamte Leitungsnetz nach einer Chlorbeigabe durch die Linz AG vollständig desinfiziert wurde. 20 daraufhin am Freitag gezogene Wasserproben wurden am Wochenende im Labor ausgewertet. Die Befunde werden heute von den Stadtbetrieben mit Experten des Landes OÖ. diskutiert, und wenn sie ein keimfreies Wasser ergeben, sollen die Beschränkungen fallen.

Nach wie vor tappt man bei der Ursachenforschung im Dunkeln. Woher die Fäkalkeime stammen und wie sie in das Leitungsnetz eingedrungen sind, konnten die Verantwortlichen noch immer nicht sagen. Die heutige Freigabe des Trinkwassers, von der man ausgeht, soll auf den Webseiten der Stadtbetriebe (www.stadtbetriebe.at) und des Magistrates (www.steyr.gv.at) sowie über die Medien bekannt gegeben werden. Neben der VP, die einen neuen Maßnahmenplan zur rechtzeitigen Verständigung der Wasserbezieher fordert, hält auch Hochgatterer Nachbesserungen im Gesetz für nötig: Für eine Keimbelastung, ab der "Gefahr in Verzug" ist, fehle ein Grenzwert.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at