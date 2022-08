Groß war der Schreck, als sich während des Maturaballs der HLW Steyr im Stadtsaal am 20. Mai eine Deckenplatte gelöst hatte und die Sängerin der Sierninger Band Seven Up und zwei Schülerinnen beinahe erschlagen hätte. Die Veranstaltung unter dem Motto "Der Zirkus hat ein Ende – The Greatest Show" wurde, wie berichtet, daraufhin von Direktor Ewald Staltner sofort geräumt. Der Stadtsaal wurde in Folge gesperrt. Sachverständige und die Kriminalpolizei machten sich ein Bild von der Lage.