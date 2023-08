Stadtregion Steyr will die leeren Gebäude beleben

Zur Belebung von Leerständen beteiligen sie sich als Stadtregion Steyr an einem neuen Aktionsprogramm der Landes OÖ, das Geschäftsgründungen und weitere Nutzungen brachliegender Gebäude fördert. Die Trägerschaft hat das TIC Steyr als Partner für Innovation und Regionalentwicklung übernommen, das Regionalmanagement OÖ begleitet die Aktivitäten. "Es ist uns ein großes Anliegen, mithilfe dieses Projekts die Stadtregion Steyr attraktiver zu gestalten und Leerstände wieder zu beleben", sagt TIC-Geschäftsführerin Daniela Zeiner und lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger ein, ihren Leerstand einzubringen – sie sind aufgerufen, sich per E-Mail an office@tic-steyr.at zu melden.

