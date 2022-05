Stadtmuseum im Innerberger Stadel eröffnet am Samstag mit einem Fest

Kulturbegeisterte Steyrer haben auf diesen Samstag seit dem Ende der Landesausstellung gewartet: Das neue Stadtmuseum Steyr im Innerberger Stadel öffnet an diesem Tag wieder seine Tore für Besucher. Um 10 Uhr laden Bürgermeister Markus Vogl und Stadträtin Katrin Auer (beide SP) zahlreiche Ehrengäste zum Festakt, der von der Musikkapelle Gleink musikalisch gestaltet wird.

"Wir sind stolz auf dieses wunderschöne Haus und auf eines der modernsten Stadtmuseen Österreichs. Es freut mich, dass die Geschichte unserer Stadt auf diese zeitgemäße und attraktive Weise vermittelt werden kann", sagt Vogl. Für Kulturstadträtin Auer soll das Museum ein Anziehungspunkt für Schulklassen, Reisegruppen und Familien werden: "Damit wird das Kulturangebot der Stadt noch abwechslungsreicher."

Junge Schauspieltalente

Gefeiert wird den ganzen Tag – mit öffentlichen Führungen, Ausschnitten aus dem Steyrer Kripperlprogramm, Platzkonzerten sowie Kulinarik von Christoph Schobesberger und Getränken vom Café "Ins Neutor" am Grünmarkt. Als Höhepunkt schlüpfen junge Schauspieltalente der Landesmusikschule Steyr in historische Kostüme. Sie machen das Museum erst richtig lebendig und werden so manche Überraschung bieten. Besucher können in der historischen Schmiede einem Schmied über die Schulter schauen und sich von Gräfin Katharina von Lamberg bei einer Kostümführung durch die Ausstellung begleiten lassen. Sämtliche Programmpunkte und der Besuch des Museums sind an diesem Tag für alle Besucher kostenfrei.

Die Ausstellung im Stadtmuseum Steyr wurde von Kuratorin Herta Neiß um spannende Themen aus der Steyrer Stadtgeschichte ergänzt und zeigt die Geschichte des Bürgertums sowie die Bedeutung des Eisenhandels für Steyr. Neu gestaltet wurde der Raum über dem Neutor. Darin erfahren Besucher mehr über die Familien Lamberg und Werndl.

"Das Museum präsentiert eine Auswahl spannender, überraschender und widersprüchlicher Geschichten, die von der bewegten Vergangenheit Steyrs zeugen", erklärt Kuratorin Neiß, die gemeinsam mit Michael John die wissenschaftliche Leitung der Landesausstellung in Steyr innehatte.

Seit beinahe 110 Jahren befindet sich das Heimathaus an diesem Standort. Für die Landesausstellung 2021 wurde das Gebäude restauriert und barrierefrei umgebaut. Die äußerst gelungene Symbiose aus historischer Bausubstanz und zeitgenössischer Architektur soll nun Besucher aus aller Welt anziehen: das Stadtmuseum Steyr als ein moderner Begegnungs- und Erlebnisraum. Das Stadtmuseum wird ab 21. Mai immer von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein.

Stadtplatz gesperrt

Die Zu- und Abfahrt zum und vom Stadtplatz wird aufgrund der Eröffnungsfeier am Samstag von 9.45 bis 11 Uhr für den Verkehr gesperrt sein, Radfahrer und Fußgänger können passieren. Ausfahrten über den Ennskai sind aufgrund von Bauarbeiten nicht möglich. Die Polizei steht für Notfälle zur Verfügung. Die Taxistandplätze sowie die Haltestelle der öffentlichen Verkehrsmittel werden in dieser Zeit auf die Vorland- und Schönauerbrücke verlegt.