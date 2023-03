Stadtkapelle spielt Frühjahrskonzert

Als Solist wird Jack Marsina zu hören sein. Lehars Meisterwerk "Wiener Frauen" steht genauso auf dem Programmheft wie das Stück "The Magic Mountain", das neben Magie vor allem auch die Moderne ins Stadttheater bringen wird. Jack Marsina wird in Begleitung der Stadtkapelle die Ohren seiner Zuhörer verwöhnen. Er bringt die Stücke "Moon River" und "New York, New York" dar. Karten gibt es bei Ö-Ticket und bei allen Raiffeisenbanken.

