Stadtfest erhält neuen Spielraum: FH und Museum Arbeitswelt steigen ein

Als Veranstaltungsort hat der Vorplatz des Museums Arbeitswelt (MAW) und der Fachhochschule (FH) längst seine Bewährungsprobe bestanden. Jedes Jahr hält die Stadtorganisation der SP Steyr auf der Uferbank neben dem Fluss ihre Kundgebung am 1. Mai ab. Dazu begeistert jedes Jahr im Frühling ein Konzert des in der Stadt beheimateten Mandolinenorchesters "Arion" das Publikum auf dem lauschigen Platz.

Mehr als nur ein Gedankenspiel sind Überlegungen, dass bereits heuer beim Stadtfest der Vorplatz, der über einen Steg über den Fluss fußläufig von der Altstadt erreichbar ist, an das Geschehen angebunden wird. "Das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen", sagt der künstlerische Leiter des MAW, Stefan Rosinger, "aber wir wollen es schon für heuer schaffen".

Programm für ganze Familie

Gemeinsam mit der FH wird demnach das MAW den Platz mit einem Erwachsenen- und Familienprogramm am Freitag und am Samstag bis in die frühen Abendstunden hinein und vielleicht auch mit einer Sonntagsmatinee bespielen. "Das Musikprogramm wird sich an die reiferen jungen Leute richten, denen relaxen näher ist als chillen", sagt Kulturstadtrat Gunter Mayrhofer (VP). Damit ist eine Überschneidung mit dem Mainstream am Stadtplatz und mit der Alternativszene am Grünlandfestival, dessen Organisation einst von der Sozialistischen Jugend zu einem Personenkomitee übergegangen ist, ausgeschlossen. "Das ist eine erfreuliche Bereicherung", sagt auch Kulturamtsleiter und Stadtfest-Chefplaner Hansjörg Rangger.

Internationales Flair der FH

Rosinger beschreibt das Musikprofil mit "Lieder von Ernst Molden oder wenn es so etwas in Steyr gibt". Die Konzerte sind noch nicht gebucht. Der Zug wird aber Richtung Liedermacher, akustischen Blues und Folk führen, wo es auch ein reichhaltiges Repertoire an Arbeiterliedern um den Kampf um Gerechtigkeit gibt. Der FH bietet die Präsenz beim Stadtfest eine weitere Gelegenheit, ihre kulturelle Vielfalt in das Stadtleben einzubringen, weil ihre Studenten aus allen Erdteilen stammen. Rosinger will das nicht mit einem lauten, lärmenden Kirmes vermitteln, sondern einem Festbeitrag, bei dem viel mit Kindern gespielt und viel an erdiger Musik gehört wird.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at