Stadtchef gab bei "Dialog Brunch" tiefe Einblicke

Ein respektvoller Dialog auf Augenhöhe, bei dem neue Sichtweisen ermöglicht werden sollen – das ist Ziel der neuen Veranstaltungsreihe "Dialog Brunch" im Dominikanerhaus. Zum Auftakt lud Leiterin Sabine Gamsjäger Bürgermeister Markus Vogl zum nachhaltigen und fairen Frühstück: "Die Vielfalt der Sichtweisen soll es ermöglichen, eine Erweiterung der eigenen Welt zu erfahren." Thema des – ausgebuchten – Vormittags mit dem Stadtchef: "Die Vision eines guten Lebens für alle".

Vogl gewährte Einblicke in sein privates Glück – weniger Termine, Familie, gemeinsames Kochen, Garten, Reisen –, betete aber auch, ganz Politiker, das SP-Programm und eine Leistungsschau der Stadt herunter. Der "Dialog Brunch" war dennoch ein gelungener Auftakt der neuen Reihe, bei der die Frühstücksgäste mit ihren Fragen direkt und persönlich viele Sichtweisen des Stadtchefs erforschen konnten. Hauptthemen dabei waren die Klimakrise und wie die Stadt darauf zu reagieren denkt, die Sorgen vieler Steyrer, wie sie sich diesen Winter trotz steigender Kosten Heizen und Essen leisten können, sowie die enormen, weiter ungelösten Herausforderungen bei Pflege und Gesundheit. Auch wenn Vogl nicht alles beantworten konnte – mit seiner Offenheit überzeugte er an diesem Vormittag. Und er gab manch überraschende Antworten: etwa, dass es im nächsten Jahr einen Probebetrieb für einen autofreien Stadtplatz geben könnte, oder dass Steyr für den Ausbau der Fernwärme ein weiteres, innerstädtisches Heizwerk – am Tabor? – benötige.

Protest erntete Vogl allerdings für seine Aussage, einfach mit Gelassenheit auf den für viele Steyrer unerträglichen Lärm der Sonntagsspaziergänger zu reagieren – wenn es diesen dadurch besser gehen würde, wenn sie Krawall machen dürfen. Dieses Hofieren einer gesellschaftsfeindlichen Minderheit sei das falsche Signal der Verantwortungsträger, kritisierte eine Zuhörerin, die sich niemals an diese lautstarken Umzüge gewöhnen wolle und werde.

Teil zwei von "Dialog Brunch" folgt am Samstag, 3. Dezember, um 9 Uhr: Dann wird Heinz Mittermayr über "Menschen(un)recht" und von seinem Arbeitseinsatz für Geflüchtete auf Lesbos berichten.