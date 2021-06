Stadtbudget: Nach Corona ein Defizit, aber kein großes

Bürgermeister Gerald Hackl (SP) und der Finanzdirektor am Magistrat, Helmut Lemmerer, konnten gestern bei der Verlautbarung des Rechnungsabschlusses für das Jahr 2020 schon wieder lachen, nicht weil beide als angehende Ruheständler in absehbarer Zeit das letzte Mal in ihrem Berufsleben den zur Faustdicke angeschwollenen Wälzer durchackern mussten.