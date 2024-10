Stadtbewohner Biber ist Baumeister und Ufergestalter

Ebenso wenig wie Vortragender Bernhard Schön, der unter anderem jahrelang das Bibermanagement in Oberösterreich verantwortete und an diesem Tag auf Einladung der Volkshochschule (VHS) sein Wissen über Europas größtes Nagetier weitergibt.

Nässe und Kälte machen den bis zu 30 Kilogramm schweren Bibern wenig aus, weil sie am Bauch bis zu 23.000 Haare pro Quadratzentimeter haben. Zum Vergleich dazu hat ein Menschen etwa zwischen 150 und 200 Haare pro Quadratzentimeter auf dem Kopf. Sein Pelz war ein Grund, warum die Pflanzenfresser vor 150 Jahren in Österreich ausgerottet wurden. Vor gut 40 Jahren wurde der Biber wieder angesiedelt und ist streng geschützt. "Wir gehen von rund 14.000 Bibern in Österreich aus", berichtet Schön. Vor allem in der Heilkunde begehrt war früher das Bibergeil oder Castoreum. "Das galt als Allzweckmedizin gegen Kopfweh und als Aphrodisiakum", weiß der Mollner zu berichten. Während seiner Ausführungen nahe der Schwarzen Brücke taucht zwar kein Biber auf, aber ein Wiesel huscht vorbei.

Junge Biber sind ertrunken

Die Besucher der Biber-Führung berichten von beinahe täglichen Sichtungen der Tiere im Steyrer Stadtgebiet. "Biber halten sich immer nahe am Wasser auf, weil sie sich da sicher fühlen." Zu ihren Feinden zählen unter anderem Hunde, Füchse oder große Greifvögel. Nichts anhaben können diese Feinde einer Biberfamilie in ihrer Behausung, der Biberburg, deren Eingang unter Wasser liegt. "Bei einem Hochwasser, wie wir es jüngst erleben mussten, haben vor allem die Jungtiere kaum eine Chance, zu überleben", sagt der Biber-Fachmann.

Die Nager und reinen Vegetarier legen als Baumeister und Flusslandschaftsgestalter Dämme an, gestalten die Uferzonen und schaffen Totholz-Lebensräume. "Biber sind Renaturierer", sagt Schön, der auch weiß, dass das nicht allen gefällt. Biber graben nämlich auch meterlange Röhren, die sie als Fluchtweg genauso nutzen wie als Vorratskammern. Zur bevorzugten Nahrungsquelle gehört im Winter Weidenrinde, manche Biber haben sich aber etwa auch auf Maiskörner spezialisiert. Nicht zur Freude aller. "Es gibt auch Konflikte, vor allem in der Landwirtschaft", sagt der VHS-Referent. Etwa wenn ein Bauer mit seinem Traktor auf dem Feld in so eine Biberröhre einbreche oder ein Damm eine Ackerfläche überflute. "Was es vor allem brauchen würde, wäre der persönliche Kontakt, dafür fehlen aber leider im Naturschutz Zeit und Ressourcen" sagt Schön. "Womöglich kann ein Elektrozaun oder ein Absenken des Wasserspiegels mittels Drainage helfen, anstatt unliebsamen Bibern gleich an den Kragen zu gehen. In Oberösterreich wird zudem eine Ausgleichszahlung namens Biberprämie ausgeschüttet.

Der Fachmann zeigt in der Au typische Biberspuren. Die Fraßspuren an den Bäumen sind nicht zu übersehen, sie stammen von den kräftigen Schneidezähnen im Ober- und Unterkiefer. Eisenablagerungen im Zahnschmelz geben den Zähnen eine rostbraune Farbe und machen sie besonders widerstandsfähig. Biber sind keine Kuscheltiere, verfügen über eine hohe Beißkraft und können auch unter Wasser fressen. Ähnlich spektakulär wie seine Beißer ist der Schwanz des Bibers, genannt Kelle. "Sie dient beim Schwimmen als Seiten- und Höhenruder, an Land als Stütze." Bei Gefahr warne ein kräftiger Kellenschlag aufs Wasser Artgenossen. Dieses laute Platschen haben auch schon viele Führungsteilnehmer vernommen, die den Stadtbewohner jetzt wohl noch einmal mit anderen Augen sehen.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst