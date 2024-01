Stadtbetriebe testen jetzt "Mercedes" der E-Busse

Derzeit im Testlauf in Steyr: "eCitaro"-Elektrobus von Mercedes

In der Verkehrsregion Ost fahren bereits elf "eCitaro"-E-Busse von Mercedes-Benz im Linienverkehr der Postbus AG im südlichen Weinviertel in Niederösterreich. Die Stadtbetriebe Steyr (SBS) testen seit 10. Jänner den Fahrzeugtyp auf den Linien 2B (Krankenhaus), 2A (Resthof), 5 (Gleink – Stadtgut Steyr) und 8 (Christkindlsiedlung). Hauptaugenmerk der Testphase, die bis 20. Februar dauert, ist die Tagesreichweite, der Energieverbrauch auf Linien mit vielen Haltestellen und die Beheizung des Wagens. "Die gegenwärtigen tiefen Außentemperaturen bieten jetzt ein gutes Testumfeld an", sagt der Betriebsleiter der Stadtbusse, Georg Stimeder, von den SBS. Die Probefahrten, bei denen Fahrgäste gratis befördert werden, dienen der Typenwahl für eine Umstellung auf Elektrobusse.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper