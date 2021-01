Stadtbetriebe Steyr schaffen für Busse ein neues Ticketsystem an

Die Fahrkartenautomaten an den Haltestellen und die Entwerter in den Bussen haben über Jahre hinaus länger gehalten, sodass die Stadtbetriebe in Deutschland ausrangierte Geräte als Ersatzteillager kauften, um die Lebensdauer des Systems zu verlängern. Jetzt aber geht nichts mehr. Im Sommer wird das Ticketsystem in den Öffis der Stadt, zu denen auch der neue Panoramalift auf den Tabor gehört, erneuert.