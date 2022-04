Stadtbetriebe Steyr können zwei Monate lang Gas liefern

Dieser Vorhersage der österreichischen E-Control kann Peter Hochgatterer, Geschäftsführer der Steyrer Stadtbetriebe, nur beipflichten. Gezwungenermaßen. "Wir können da selber nichts bestimmen, wir schwimmen da wie eine kleine Nussschale im Meer mit", formuliert es Hochgatterer drastisch.

Jede noch so gut gemeinte Solidaritätsaktion mit der Ukraine oder vorgezogene Umrüstung weg vom fossilen Brennstoff würde den Pendelschlag nicht beeinflussen. Zu groß ist die Abhängigkeit von den großen Energienetzen.

Entscheidend wird einzig sein, welche Mengen die Stadtbetriebe, die 6500 Haushalte versorgen, von ihren Großhändlern beziehen könnten. Über die Gasversorgung der Industrie muss sich das Management der Stadtbetriebe keine Gedanken machen, diese bezieht ihr Gas bei großen Energiekonzernen direkt.

Auch bezüglich der Preise für die Steyrer Abnehmer kann Hochgatterer wenig über die Entwicklung in der Zukunft sagen als den Gemeinplatz, dass das Gas für die Verbraucher noch teurer werden wird. Die Stadtbetriebe werden ohne eigenen Gestaltungsraum auf dem allgemeinen Niveau mitschwimmen müssen. Was keine höheren Gewinne bedeutet, die sie an die Stadt für deren Haushalt abliefern kann. "Schon 2021 war ein problematisches Jahr in dieser Hinsicht", stellt Hochgatterer die Politiker auf geringere Dividenden ein. Gar nicht zu reden davon, dass das heurige Jahr noch schwieriger werde. Ein Lichtblick sei, dass bei der Umrüstung von fossiler auf erneuerbare Energie in der Stadt etwas weitergehe: Auch das Rathaus wird von Ölheizung auf Fernwärme umgestellt.