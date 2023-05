Stadt will mehr Kunsthandwerk beim Adventreigen

Interessierte, die ihr Können in Steyr präsentieren wollen, sind herzlich eingeladen, sich per Mail an advent@steyr.gv.at zu bewerben.

Die Teilnahme am Adventprogramm sei auch wochenendweise möglich, so der Magistrat in einer Aussendung. Für Interessenten im Bereich des traditionellen Handwerks biete sich das Handwerkshaus am Stadtplatz an, das im Advent eigens eingerichtet werde.

