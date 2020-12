Stadt weitet Corona-Testangebot aus

Die Stadt Steyr hat auf die völlig ausgebuchte, vom Land Oberösterreich für das Traunviertel in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Schlierbach eingerichtete Covid-19-Teststation mit einem eigenen Angebot reagiert – die OÖN berichteten. Nun sind sowohl die Kapazitäten als auch die Öffnungszeiten in der Stadt erweitert worden.

Von 22. bis 25. Dezember werden in der Stadthalle an der Kaserngasse sechs Teststraßen eingerichtet, wobei eine davon für Personen ohne Terminvereinbarung gedacht ist. Der Regelfall sollte aber sein, dass sich Testwillige vorher registrieren lassen und sich auf der Website www.oesterreich-testet.at eintragen. Außerdem hat der Magistrat Steyr für die Terminvereinbarung eine Hotline eingerichtet: 0800 / 500 178.

Öffnungszeiten der Teststraßen sind: Dienstag, 22. Dezember sowie Mittwoch, 23. Dezember, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Zu Weihnachten steht das Team des Roten Kreuzes am Heiligen Abend, 24. Dezember und am Christtag, am 25. Dezember, jeweils zwischen 9 und 13 Uhr zur Verfügung. Feuerwehr und Polizei werden sich um den reibungslosen Ablauf der Testungen kümmern, zu denen ein Personalausweis mitzubringen ist. In der Tiefgarage der Stadthalle stehen 100 Parkplätze zur Verfügung.

