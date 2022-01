Eine große Veranstaltungshalle, der Kristallsaal, eine hochklassige Musikschule, zahlreiche Bildungsstätten – all das hätte sich die 4,71 Quadratkilometer große Kleinstadt nie leisten können; und schon gar nicht die Bergdörfer um sie herum. 1972 fusionierten die Gemeinden Waidhofen-Land, Zell, Windhag, Konradsheim, St.Leonhard am Wald und St. Georgen in der Klaus der Vernunft gehorchend mit der Statutarstadt Waidhofen.