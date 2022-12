Stadt Steyr droht nach Ausladung von Impfgegnern eine Klage

Nach der Absage der im Alten Theater geplanten „Resilienz-Tour“ von Maria Hubmer-Mogg durch die Stadt Steyr droht dieser nun eine Klage der gescheiterten Veranstalterin. Laut einem im rechtsextremen Milieu angesiedelten Online-Medium wurde der Stadt Steyr ein entsprechendes Schreiben eines Wiener Anwalts übermittelt. Von Bürgermeister Markus Vogl wird dies bestätigt. In dem Schreiben wird die rechtliche Grundlage der Ausladung angezweifelt, zugleich eine Schadenersatzforderung in den Raum gestellt.

Indes droht der nächsten Veranstaltung aus dem Eck der Verschwörungstheoretiker der Rauswurf aus einem stadteigenen Objekt: Im Jänner hätte ein Redner aus der Schweiz, der in den Anschlägen vom 11. September in den USA ein Komplott der US-Administration vermutet und den 1. Weltkrieg auf Eliten in Amerika und Großbritannien zurückführt, im Stadtsaal auftreten wollen. Gebucht dürfte der Saal von einem schon auf dem Weg zur Zulassung zur Bundespräsidentenwahl gescheiterten Kandidaten worden sein. „Wir prüfen die Absage nun rechtlich“, sagt Kulturstadträtin Katrin Auer.

