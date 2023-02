Stadt steuert das Geld für Verschönerungen bei

Stadt fördert Heimwerker für Verschönerungen in den Grätzeln

Ein Holzzaun mit Blumenkisten könnte den Blick auf die Altstoffsammelinsel behübschen. Für solche Verschönerungen ihres Stadtviertels bekommen Heimwerker und Bastler fortan Geld von der Stadtgemeinde für die Materialbeschaffung. Voraussetzung ist, dass sich mindestens fünf Haushalte an einem Gemeinschaftsprojekt beteiligen, das von einer Jury aus Vertretern aller Rathausfraktionen gutgeheißen wurde. "Dann kann eine Verschönerungsaktion mit bis zu 5000 Euro unterstützt werden", erklärt der Ortsvorsteher von Mauer-Greinsfurth Manuel Scherscher (VP). "Die Amstettner und Amstettnerinnen sollen auf ihr Grätzel stolz sein. Das gelingt am besten, wenn man miteinander etwas umsetzt", will Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) vor allem auch Gemeinschaftssinn und Nachbarschaft stärken. Für eine Anmeldung können bis 31. Mai Formulare auf der Stadt-Website heruntergeladen werden.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer