Stadt sparte bei der Sanierung der Rathaus-Fassade

Bei der Sanierung der Rathaus-Fassade sind etwa 14.000 Euro eingespart worden. Ursprünglich hatte man etwa 299.000 Euro berechnet.

Der mit rund 594.000 Euro veranschlagte Einbau des Brandschutzes in der Punzerschule im Münichholz ist um etwa 40.000 Euro günstiger geworden. Und auch die Kosten für den Einbau des Brandschutzes in der Neuen Mittelschule und Neuen Musikmittelschule Promenade haben sich um etwa 6800 Euro reduziert. Hier war die Stadt von einer Investition in Höhe von knapp 799.000 Euro ausgegangen.