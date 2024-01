Stadt spart nach Neuvergabe bei Parksheriffs Geld

Nicht dass die Rathausverwaltung mit den Parksheriffs nicht zufrieden gewesen wäre, aber die Überwachung der Gebührenzonen im Stadtgebiet musste turnusmäßig neu ausgeschrieben werden. Für die Einpendler in die Stadt, die dank der Kontrollen gute Aussichten haben, einen freien Stellplatz zu bekommen, und für die Parksünder, die Strafmandate auf die Windschutzscheibe geklemmt bekommen, wird sich nichts ändern. Die Kontrollorgane blieben dieselben. Der Österreichische Wachdienst (ÖWD), der schon bisher die Parkraumbewirtschaftung kontrolliert hat, hat auch die Neuausschreibung gewonnen und ist mit einer Auftragssumme von 380.000 Euro im Budget für das heurige Jahr wieder Bestbieter gewesen.

Verkehrsstadträtin Judith Ringer (VP) ist erfreut, dass die Zusammenarbeit mit dem ÖWD fortgesetzt werden kann: Die Kontrolle des Steyrer Parkraumes liege damit weiterhin in bewährten Händen. Noch mehr freut die Stadträtin, dass die Neuvergabe der Gemeinde nunmehr eine Einsparung von rund 120.000 Euro im Jahr bringe. Offenkundig hat sich auch der ÖWD bei seiner Anbotslegung sehr bemüht, mit der Stadtgemeinde Steyr weiter im Geschäft zu bleiben. "Es freut mich, dass die Zusammenarbeit weitergeht", sagt Ringer. Nach dem neuerlichen Vertragsabschluss wird der ÖWD die Kurzparkzonen und den ruhenden Verkehr in der Stadt auf weitere fünf Jahre überwachen. Ringer weiß auch schon, wofür das ersparte Geld verwendet werden soll. Sie will die 120.000 Euro in die Radinfrastruktur investieren.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer