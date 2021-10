Stadt ehrte elf Personen, darunter zwei Alt-Vizes

Dankbarkeit ist zumindest in Steyr doch noch eine Kategorie in der Politik: Unter elf verdienten Persönlichkeiten, die für ihre Leistungen das Ehrenzeichen der Stadt Steyr erhielten, befinden sich die beiden Alt-Vizebürgermeister Ingrid Weixlberger (SP) und Wilhelm Hauser (SP). Weiters überreichte Bürgermeister Gerald Hackl (SP) die Auszeichnung auch an:

Klaus Franchi, seit vielen Jahren Betreuer und Funktionär bei den Kinderfreunden und Roten Falken

die ehrenamtliche Aktivistin Friederike Annemarie Mairhofer

Josef Scheiblehner, der straffällig gewordene Menschen bei der Rückkehr in die Gesellschaft unterstützt und Hilfe für Kinder in der Ukraine organisiert

den Künstler Siegfried Anzinger, der mit Gemälden von Tieren, Madonnen und der Schöpfungsgeschichte bekannt wurde

Karin Ernst, die seit dem Jahr 2017 die Steyrer Kulturtage organisiert

und posthum an Hans-Peter Hertel, den Aquarellmaler, der heuer am 13. April im 80. Lebensjahr verstorben ist.