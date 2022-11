Morgenstund hatte Gold im Mund – jedenfalls für den Fußball-Bundesligaverein SKU Amstetten: VP und Grüne verfügten in einem Beharrungsbeschluss in der um sieben Uhr Früh am vergangenen Mittwoch anberaumten Gemeinderatssitzung, dass der Traditionsklub die Teuerung bei den Energiekosten von der Stadt abgegolten bekommt. Die Gemeinde wird damit den Mehraufwand des Vereines etwa beim Strom für das Flutlicht im Stadion oder den Treibstoffen für die Mannschaftsbusse begleichen.