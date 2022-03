Stab im Rathaus steuert die Hilfe für die Ukraine

Die Stadtgemeinde will wirksam helfen und hat dafür im Rathaus einen eigenen Einsatzstab aus Beamten gebildet, die mit Flüchtlingsfragen und Katastrophenhilfe vertraut sind. "Es ist ganz wesentlich, hier nicht wegzusehen, sondern wo es möglich ist, Unterstützung anzubieten. Amstetten bietet sich als sicherer Ort für Familien aus der Ukraine an, die vor dem Leid und der Zerstörung fliehen", erklärte Bürgermeister Christian Haberhauer (VP). Der Einsatzstab soll in seiner Tätigkeit ein fertiges Konzept für die Aufnahme von Flüchtlingen vorlegen. Darin enthalten würden auch Wohnadressen sein, an denen die Vertriebenen eine Unterkunft finden könnten. Ebenso ausfindig gemacht sollen Bewohner werden, die Ukrainisch beherrschen und ihre Sprachkenntnisse bei der Betreuung der Flüchtlinge einbringen wollen.

Für Privatpersonen, die wissen möchten, wie sie den Kriegsopfern aus der Ukraine helfen können, wird auch am Online-Portal der Stadt eine eigene Info-Website hochgeladen sowie für Anfragen eine E-Mail-Adresse – ukrainehilfe @amstetten.at – eingerichtet. Ebenso hat das Land Niederösterreich unter www.noehilft.at eine Website eröffnet. Als weiteres Solidaritätszeichen mit den Menschen in der Ukraine wurde im Beisein aller Rathausfraktionen auf dem Hauptplatz eine Friedensfahne gehisst.