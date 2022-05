Staatspreis für junge Mostviertlerin

Staatspreise sind die höchsten Auszeichnungen der Republik. Die 25-jährige Theresa Mühlberghuber aus St. Valentin, Absolventin des Master-Studiums "Digital Business Management" am FH-Campus Steyr und der JKU, hat diese exklusive Auszeichnung als eine von wenigen Preisträgerinnen von Ministerin Leonore Gewessler erhalten. Mit ihrer Master-Thesis zum Thema nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum hat sie die Jury beim "Staatspreis Mobilität 2021" überzeugt. Die wissenschaftliche Arbeit Mühlberghubers zum Thema "Mobility as a Service" wurde in der Kategorie "Zukunftspreis Mobilität" ausgezeichnet. Sie ist damit eine von nur vier Preisträgern.

"Unter Mobility as a Service (MaaS) versteht man die Integration von und den Zugang zu verschiedenen Mobilitätsdienstleistungen in einem digitalen Mobilitätsangebot", sagt die junge Mostviertlerin, "ein ländliches MaaS-System kann den Zugang zur Mobilität steigern, neue Angebote schaffen und die Effizienz der Mobilität insgesamt verbessern."

Seit Mai 2022 arbeitet Theresa Mühlberghuber als E-Commerce-Projektmanagerin beim Öko-Unternehmen "Grüne Erde".