Staatsmeistertitel für Losensteiner Schwimmerin Eva Schausberger

Am Wochenende fanden in Mürzzuschlag die 35. Internationalen österreichischen Mastersmeisterschaften statt: Drei Athleten vom ASVÖ SV Losenstein gingen bei dem Bewerb in der Steiermark an den Start. Gleich im ersten Wettkampf des Tages konnte sich Eva Schausberger in der Altersklasse 25 die Bronzemedaille über 400 Meter Freistil sichern und legte somit den Grundstein für einen erfolgreichen Tag.

Matthias Seyerlehner stockte den Medaillenspiegel über 100 Meter Freistil am Nachmittag in der AK 40 um eine weitere Bronzemedaille auf. In einem packenden Finale verwies er den Vöcklabrucker Patrick Reinthaler auf Platz 4. Vereinskollege Günther Kerbl erreichte in der AK 50 den hervorragenden 6. Platz.

Der letzte Wettkampf am Samstagabend bot noch einmal viel Dramatik. Eva Schausberger bestritt zum ersten Mal im Wettkampf die 400 Meter Lagen. Diese Disziplin schwimmen nicht viele Athleten, da alle vier Lagen (Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil) gut beherrscht werden müssen. Sektionsleiterin und Trainerin Schausberger schwamm ein nahezu perfektes Rennen. Mit viel Herzblut und Hirn erkämpfte sich die Losensteinerin die Goldmedaille und somit den Staatsmeistertitel. (dmf)

