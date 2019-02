150.000 Chinesen staunen, wenn „The Freaks“ ihre Saltos schlagen

SANKT VALENTIN. „Die Akrobatik-Truppe aus St. Valentin feiert ihr 10-Jahres-Jubiläum beim Neujahrsfest in Hongkong. Heute brechen die jungen Mostviertler in Richtung in China auf.

„The Freaks“ treten am 5. Februar in Hongkong auf. Bild: Cityfoto

16 Akrobaten, zehn Tänzerinnen und sechs Betreuer heben heute um 15 Uhr von Wien-Schwechat in Richtung Hongkong ab: Das St. Valentiner Showteam „The Freaks“, unterstützt von der Tanzakademie Oberösterreich, wird am Dienstag, 5. Februar, vor 150.000 Zuschauern bei der Silvesterparade in der chinesischen Metropole auftreten.

„Das ist der absolute Wahnsinn für uns, wir werden extra eingeflogen“, sagt Osamu O.C. Ono, der die Akrobatiktruppe vor mittlerweile zehn Jahren gegründet hat. Engagiert wurden die jungen St. Valentiner vom Hongkong Tourismus. Auf YouTube waren die Touristiker auf die spektakuläre Show der Akrobatik-Truppe aus dem Mostviertel aufmerksam geworden. Daraufhin hatten sie alle Hebel in Bewegung gesetzt, „The Freaks“ zum chinesischen Neujahrsfest, das am 5. Februar gefeiert wird, nach Hongkong zu lotsen. Zudem wird der Auftritt auch live im Fernsehen in China ausgestrahlt.

„Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen aus einer Kleinstadt eines Tages nach Asien eingeflogen wird und dort eine Woche lang bei einer der größten Veranstaltungen Chinas auftreten wird?“, sagt der 34-jährige Ono, den alle nur „Ossi“ nennen.

WM-Gold in Norwegen

Gemeinsam mit acht Talenten des Allgemeinen Turnvereins St. Valentin 1911 hatte der ehemalige Hollywood-Stuntman vor zehn Jahren mit ersten Showauftritten begonnen. Die Basis für sein unglaubliches Akrobatik-Wissen eignete er sich einst im Sport-BORG in Linz an. Bereits 2009 wurde dann eine lokale Castingshow in Wels auf Anhieb gewonnen. Dass dies für „The Freaks“ aber der Auftakt für eine internationale Karriere sein würde, ahnte damals noch niemand. Seit der Finalteilnahme bei der ORF-Show „Die große Chance“ sind die talentierten St. Valentiner landesweit aber ein Begriff. 2017 gab es als Höhepunkt dann die Goldmedaille bei der Show-WM in Norwegen. Und zum Zehn-Jahres-Jubiläum macht sich die Truppe nun mit einigen Auftritten auf internationalen Bühnen selbst das größte Geschenk.

„Es freut mich sehr, dass unsere Show, egal bei welcher Veranstaltung, egal in welchem Land, immer so gut ankommt“, sagt Markus Maringer. Der 25-jährige Chemie-Student ist wie Ono ein Gründungsmitglied: „Die zahlreichen internationalen Anfragen bestätigen unsere gute Arbeit und zeigen unsere tolle Entwicklung.“

Startschuss in das Jubiläumsjahr war für „The Freaks“ ein Auftritt bei Europas größter Turngala in Amsterdam: „Vor knapp 30.000 Zusehern aufzutreten war ein ganz besonderes Erlebnis und für uns der bisher größte Auftritt vor Live-Publikum.“

Zeit zum Rasten blieb danach jedoch keine. „Wir dachten, dass Amsterdam der größte Auftritt für uns war“, sagt Ono, „dass wir aber nur wenige Wochen danach vor noch größerem Publikum auftreten würden, ist selbst für uns kaum zu glauben.“

Dass in China aktuell die Uhren ein wenig anders ticken, durften „The Freaks“ rasch erfahren: „Normalerweise wünscht der Veranstalter aus Kostengründen so wenige Performer wie möglich mitzubringen“, sagt Maringer, „hier war es genau umgekehrt. Sie wollten einen möglichst großen Kader.“ So wurde die Zusammenarbeit mit der Tanzakademie, die mit drei Tänzerinnen bereits in Amsterdam mit von der Partie war, für Hongkong verlängert.

Keine Zeit für Jetlag

Für Jetlag haben „The Freaks“ aber auch nach ihrem einwöchigen China-Trip keine Zeit. Bereits vier Tage nach der Rückreise aus Hongkong geht es zu den nächsten internationalen Events. Mitte Februar performt das Team in Dänemark, eine Woche danach in Frankreich – und das neben Schule, Studium oder 40-Stunden-Job.

„Ich glaube ein Jubiläumsjahr könnte nicht besser beginnen“, sagt Ono, „wir haben Spaß zusammen und freuen uns, dass unsere Leidenschaft auf der Bühne zu stehen, auf der ganzen Welt für Begeisterung sorgt.“

Einzig in der Heimat wird man ob des Rummels rund um die Akrobatik-Truppe eine wenig traurig sein: Für die geplante Jubiläums-Show in St. Valentin bleibt derzeit einfach keine Zeit.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema