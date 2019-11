St. Valentin legt sich für eine Umfahrungsstraße quer

Protest dagegen, dass die Stadtteile Langenhart und Herzograd noch immer keine Umfahrung haben, brach gestern noch nicht spontan hervor: Bauhofmitarbeiter hievten mit dem Kranfahrzeug einen Gebrauchtwagen in Querlage auf ein Kiesbett neben der Steyrer Straße. Daneben richteten die Rathausbediensteten eine hochgestellte Ortstafel auf, womit die Bühne für den Start der Kampagne "St. Valentin legt sich quer" bereitet war. "Wir werden noch an drei Stellen Wagen in Querlage postieren", sagte Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayr (SP). "Wir haben einen Aktionsplan, jede Woche wird eine neue Idee gezündet", so Mayr, "gleichzeitig hoffen wir, dass sich weiterhin Bürger zum Mittun melden."

Die Bürgerinitiative, die sich vor 14 Monaten gegen den immer quälender werdenden Durchzugsverkehr gegründet hat, ist mit dem gezeigten Tatendrang zufrieden. "Jetzt geschieht etwas", sagt BI-Sprecher Alfred Hinterndorfer, der vor einem Jahr mit dem Handzählgerät neben der Straße gesessen ist, "ich hoffe, der Elan geht weit über den 26. Jänner hinaus." Der 26. Jänner ist in Niederösterreich Wahltag, an dem Gemeinderäte und Bürgermeister neu gewählt werden. Suchan-Mayr schwört vor dem Gebrauchtwagen fernab jeglicher Parteipolitik, sich gegen noch mehr Motorenlärm quer und für die fünf Kilometer lange und zwischen 14 und 15 Millionen Euro teure Umfahrungsstraße ins Zeug zu legen.

Suchan-Mayr sieht das Projekt, auf das man schon seit mehr als einem Jahrzehnt wartet, jetzt auf gutem Weg. Die Straßenplaner des Landes NÖ hätten nun ebenfalls 10.000 Fahrzeuge pro Tag gemessen, dann sei ihnen der Mund offen gestanden, wie weit die Vorbereitungen der Stadt bereits gediehen seien. "Wir haben einen fertigen Trassenplan und vier der erforderlichen fünf Grundstücksablösen abgeschlossen." Trotzdem blieb Stadtrat Andreas Pum (VP) dem Fototermin fern, gerade er als Bauernbündler hätte einen Draht zu dem Landwirt, der sich noch verweigerte. Die Anrainer wünschen dem Slogan "Steyr legt sich quer", der auch als Pickerl auf den Scheiben kleben soll, einen langen Atem. Das quergelegte Auto bei der Stadteinfahrt haben die Bauhofarbeiter schon wieder entfernt, kaum nachdem der letzte Fotograf gegangen war.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at