St. Peter/Au verlor mit "Ersatzbank" 0:2

Mit einem Aufwärtstrend im Gepäck reiste Seitenstetten in der 2. Landesliga West nach Melk, nahm von Beginn an das Heft in die Hand und vergab durch Gugler und Thaller eine bereits beruhigende Halbzeitführung. Nach Wiederbeginn kam dann aber die Überlegenheit der Gäste auf die Anzeigetafel: Poustka schloss in der 61. Minute einen Sololauf mit dem Tor zum 1:0 ab, das zum Sieg reichte, weil Melk auch danach harmlos blieb.

Ohne Oberforster, Gerg, Stradner, Mayr-Fälten kam St. Peter nach zahlreichen Ausfällen gegen Wieselburg überhaupt nicht ins Spiel. Die Gäste aus der Bierstadt verwalteten die 0:1-Führung aus der 12. Minute durch Zefi mühelos, stellten mit dem Freistoß von Buschenreithner (69.) den 0:2-Endstand her. (ak)