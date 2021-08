St. Peter verkraftete zwei frühe Treffer

St. Peter hat den Auftakt in der 2. Landesliga gegen Eggenburg gehörig verschlafen – schon in der dritten Minute stand es 0:1 für die Gäste. Ein Weckruf: Denn nach acht Minuten wurde Gerg im Strafraum gefoult und Idrizaj verwandelte den Elfmeter zum 1:1. Die Hausherren stürmten dann über beide Flügel und hielten das Tempo hoch. Aus der Überlegenheit resultierte Yamans 2:1 (21.) Führungstreffer, mit dem es in die Pause ging. Gleich nach Wiederbeginn musste St. Peter den Ausgleichstreffer (48., Elfmeter) hinnehmen. Spät dann die Entscheidung: Yaman fing einen Rückpass ab und stellte den 3:2 (85.) Endstand her.

Seitenstetten ging in Haitzendorf 5:1 (2:1) unter.