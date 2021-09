St. Peter und Seitenstetten punkteten

Seitenstetten beendete in der 2. NÖ. Landesliga mit einem 1:1 gegen Herzogenburg die Niederlagenserie. Die Mannschaft drängte gleich nach vorwärts, arbeitete sich Chancen heraus und wurde über Flanken aus dem Spiel und aus Standardsituationen gefährlich. Thaller hebelte in der 11. Minute mit dem Pass zu Dinc die Abwehr aus – 1:0. Die Führung hielt bis zur 50. Minute, in der Herzogenburg ausglich. Für mehr reichte es auf beiden Seiten nicht.

In Schweiggers sah sich St. Peter, das durch Yaman (30.) einen 1:0- Rückstand egalisierte und mit dem Freistoßtreffer von Idrizaj (81.) 1:2 in Führung ging, auf der Siegerstraße. Doch die Hoffnung auf drei Punkte zerplatzte nach drei Minuten mit dem Ausgleichstreffer der Waldviertler zum 2:2-Endstand. St. Peter zeigte sich aber verbessert. (ak)