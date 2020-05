SS-Männer, Rotarmisten und Zwangsarbeiter unter einem Dach

Den Personalausweis mit dem Porträtfoto, das sie als 17-jähriges Mädchen mit Zöpfen zeigt, hat Maria Pranzl (91) gut aufbewahrt. Bei der Staatsbürgerschaft lautet der Eintrag in dem Dokument "Österreich"; da waren die schrecklichen Bilder von der Totenstarre der an der Enns gefallenen Soldaten und der bei den Kämpfen verreckten Pferde wenigstens schon etwas verblasst. Pranzl musste Tage nach den letzten Schüssen mit dem Rad an den Leichen vorbei, als sie nach Kriegsende von einem Gehöft in Großraming zu den Eltern in Ternberg radelte. "In der Schule hatten wir genug Englisch gelernt, dass ich den US-Soldaten an der Ennsbrücke sagen konnte, dass ich heim will zu meiner Mutter", erinnert sie sich. Die Amis ließen die Schülerin durch, die vom Nazi-Regime zuerst in die Steyrer Waffenfabrik gesteckt, dann aber als weibliche Arbeitskraft abgelehnt worden war. Die Jugendliche wurde stattdessen zum Ortsbauernführer und Volkssturmleiter in Großraming abkommandiert, einem Bauernschädel, der stets sein Jagdgewehr in Griffweite hatte. Der Mann war flexibel in dem sich in Auflösung befindlichen "Dritten Reich": Er versteckte Deserteure der SS auf dem Heuboden, während unter seinem Dach auch vier Zwangsarbeiter aus Polen und der Ukraine wohnten. Nach der Kapitulation der deutschen Truppen kamen gelegentlich auch russische Besatzer mit leichten Mädchen im Militärfahrzeug auf eine Jause über die Enns herüber. "Mir als jungem Mädel ist nichts geschehen", sagt Pranzl, die vor der Heimkehr auch unter österreichischer Verwaltung noch ein paar Wochen bei dem Bauern schuften musste. Die Jacken, die sie aus aufgetrennten Reissäcken der Care-Pakete strickte, hat sie heute noch.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at