Nußbach schafft mit zwei Siegen den Sprung an Tabellenspitze

Nach holprigem Saisonstart haben sich die Frauen von Union Haidlmair Nußbach zurück an die Tabellenspitze gekämpft. In der vorletzten Runde der Hallenfaustball-Bundesliga feierte die Truppe rund um Kapitänin Katharina Lackinger zuerst gegen Laakirchen einen 3:0-Erfolg. Im Anschluss wurde Froschberg Linz mit 3:1 bezwungen.

"Wir sind sehr zufrieden", sagt Abwehrspielerin Iris Mayr. "Da wir sogar die Tabellenführung übernommen haben, kann es nur noch ein Ziel geben: Finale."

Für dieses haben die Titelverteidigerinnen aus dem Kremstal bereits am Samstag ab 11 Uhr in der Stadthalle Kirchdorf einen Probelauf. In der letzten Runde des Grunddurchganges sind die Verfolger Freistadt und Arnreit zu Gast. Das Final 3 der drei besten Frauenteams Österreichs folgt am 23./24. Februar in Enns.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper