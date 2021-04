Sprintsieg beim Saisonauftakt

Dennoch ließ der regierende Staatsmeister Kastner mit zwei souveränen Laufbestzeiten im Sprint der Konkurrenz keine Chance. Er gewann den ersten von vier Staatsmeisterschaftsläufen vor Marcel Bloder (Graz) und Herwig Natmessnig (Klagenfurt) und empfahl sich damit erneut für die U23-EM in Solkan (Slowenien). In der Schülerklasse sicherte sich Briedl mit zwei Laufbestzeiten im Sprint ebenfalls den Sieg. In der klassischen Regatta wurde Kastner Vierter, Briedl Zweiter.

