Sportlich trägt der SKV die rote Laterne und bleibt in der Liga

Beileibe nicht der Siegerpokal, sondern der Bitterkelch geht wieder einmal an Vorwärts vorüber. Was wäre in der letzten Meisterschaftsrunde der 2. Bundesliga beim rot-weißen Anhang Blut geschwitzt worden, wenn nicht wegen Corona die Regionalligen abgebrochen worden und nicht schon festgestanden wäre, dass es auch im dritten Jahr nach der Reform zur 16er-Liga keinen Absteiger gibt? Beim Schlussspiel in Wien gegen die Young Violets am Samstag, bei dem es für die Steyrer um die Wurst gegangen wäre, blieb letztendlich anstelle eines Kampfes um den Klassenerhalt ein Fight um die Goldene Ananas.

Der SKV wollte trotzdem sportlich über den Strich, also gegen die Jung-Violetten gewinnen. Vor 500 Zuschauern in der Generali-Arena begann die Elf von Trainer Andreas Milot auch beherzter und mit mehr Schwung als die Heimischen. Nur zu zwingenden Torchancen reichte das gefällige Ballspiel wieder nicht. Letztlich schossen die Steyrer bei großzügiger Zählung dreimal aufs gegnerische Tor. Dafür begannen die Wiener in der 27. Minute mit dem Toreschießen und hörten damit erst nach dem 4:0 durch Feiertag in der 89. Minute auf. Zu allem Überdruss musste Abwehrchef Alberto Prada in der 71. Minute verletzungsbedingt vom Platz. "Tabelle und Tordifferenz lügen nicht", sah Milot in seiner Matchkritik den Mangel der Steyrer in der Offensive. Sportlich gesehen beendet seine Elf die Meisterschaft als Träger der roten Laterne. Der SV Horn, der den SKU Amstetten (12. Tabellenplatz) 3:0 besiegte, wird bei besserer Tordifferenz nur wegen einer Strafverifizierung als Letzter klassiert.