Sporthalle geht nach Generalputz in Betrieb

In den Semesterferien erfolgt die Endreinigung. "Wir werden in der Woche nach den Ferien die Lehrerinnen und Lehrer auf Geräte und Technik einschulen. Danach kann es mit dem Vollbetrieb losgehen", erklärt Herwig Wolloner von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Die Halle wurde auf 9,50 Meter aufgestockt. Der neue fuß- und gelenksschonende Boden ermöglicht noch mehr Sportvergnügen. Was besonders auffällt: ein einladendes, helles Ambiente im gesamten Gebäude durch lichtdurchflutete Räume.